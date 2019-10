Sostar e Salamanca Gonzales si romani feministka thaj kerel blogg?

Amende ando Radio Romano bishaven amare ashunde mejlora thaj skrin vi kommentatora pe amare sociajalne mediji pa kodo so kamen te shunen.

Ando paluno kurko avilas amenge mejlora ke e rom kamen ame te vazdas opre o bloggo kaj e Salamanca Gonzales kerel. Voj si pinzardi sar kodi kaj nirisardas Charlie Chaplin priset pe romani gala ando Malmö.

Ame diklam ke si la blogg kaj si karing 4000 manosh kaj keren följa, thaj si but manosh kaj diken pe lake videora mashkar 10-40 000 zene, thaj si la vi but delningar pe lake bloggvideora.

Salmanca Gonzales si romani femenistka thaj but anda lake gindora ulavel e romen, si la but shukar kommentarora thaj inke maj but nasol kommentarora.