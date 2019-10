20 bersh chi keren mishto buchi pe minoritetia ande Komune

Ado Göteborg ando demokratiako kurko kerolpe jekh kedipe so organizuinol o Länssstyrelsen Västra Götalands regionen, Göteborg stad ke jekh koperacia sa e 5 nationalne minoritetonca ando them.

E Ann Hansson Länsstyrelsen Västra Götalands regionen sar utveklare pe manushikane chachimata, amenge ando Radio Romano vorbil kaj but si vazno te vazolpe upre e puchipe pa nationalen minoritetura.

Thaj kaj musaj e startegia te kerelpe implemintirime ande but komune ando Shvedo, palo 20 bersh vadje but komuna chi hacharde piri rola te keren buchi e nationalen minoritetonca.

Gado si jekh djes kaj trubun e komune te sichon so mishto kerde so chi kerde mishto buchi, pe nationalen minoritetia.

Sostar nakhla but bersh, thaj akana si e vrama te lacharolpe gado.

Sar so phendem than ando kado kedipe ka ljol vi o Lennart Rohdin f.d dumutano investigatori katar o 2016 bersh, savo sas chuto katar o regeringo te vazol o puchipe pe natinalen minoritetia thaj politika.

Vov ka pehnol ando kedipe avdjes kaj o proposalo te zorarolpe e minoritetongi politika ljilja than ando zakono katar o 1 januari 2019 bersh thaj kaj akana si o than kaj musaj te kerolpe ljesa buchi.



Vi gado phenol avdjes ando kedipe e Kaisa Syrjänen Schal savi si huvsekreteraree andi investigacia savi lundjarolpe maj dur pe minoritetongi politika.