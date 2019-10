Zameer Anwar kamel te zutij le romen

Opruch rhodimata thaj artiklura kaj o Zameer skirisardas pa rom thaj lengo etnicno phanglipe la Indiasa, vi organizulij o vov le internationalni romane konferansura ando New Delhi.

Kade phenlas amenge o Zameer, kana ame anda Radio Romano maladzilam lesa ando New Delhi.

- Angluni data de panch bersh palpale kana shundan e vorba "Rom" atunchi gindias ke kadi vorba si phangli la Romanisko civilizaciasa vaj le manushensa anda foro Rom. Feri ke chudasho sas mange te shunav ke kadi gruppa manush si phangle la Indiasa thaj atunchi kherdzilas kado mange zurales interesanto te djanav so majbut pa e rom thaj muro intereso majdur ferik barol. Thaj kana arakhlem similarni tradiciji mashkar le rom thaj e India kana avel kaj kultura thaj chib lem te rhodav majdur, thaj arakhlem ke thela historia si le rom phangle la Indiasa, phenlas o Zameer Anwar.

E organizacia kaj o Zameer kherel buchi bushol Indian Council For International Co-operation vaj maj skurto ARSP. Von kheren jek aktivno internationalno buchi sar jek idealno organizacia kaj naj phangli le themesa vaj ande politika te zuraren jek "universalno pralipe thaj harmonia mashkar sa e luma" thaj lengo motto si "Intrego luma si jek familja".

E organizacia de sar o 2016-bersh organizulij sako bersh internationalni romane konferansura kaj akharen romane representantnon pa intrego luma te vazden opre e chib, kultura thaj vi e problematika kaj si le romen.

O Zameer Anwar majdur.

- Akanak manush vi i interesovani te engazulin la India kusa le romane gruppi ande jek kaver fasa, sar exemplo businesso thaj finanso ando IT thaj teknologia, thaj e romani komuniteta si e maj terni mashkar le Europake thema thaj kadalesa shaj von dramaticnie pharuven situaciji ande vi e Europa, phenlas o Zameer.

Kaj majdur phenel ke vov pachal ke trobuj la India jek specialno relacia le romensa ke vov pachal ke le rom si la Indiake manush.

- Le rom avile anda India kado sikhavel e historia ke von kherde jek migracia anda India. Anda kode si le themes jek moralno responsibilita karing le rom te del len jek plattforma kaj birin te phenen ke si la Indiake manush, ke tena shaj avel le jek problemo kusa lengo indentiteto thaj pe kado shaj des po agor te djanena ke si katar e India.

E organizacia ARSP kheren buchi thaj programura phangle kaj kultura, edukacia, sociala pushimata, ekonomia thaj interaktia romensa. Ferik ke O Zameer acharel ke inke jek paso trobujas te avel lino le themestar karing le rom, thaj kado si jek specialno statuso ando them kana san rom.

- E India trobujaste gindoj te del le romen jek specialno statuso tena avel le problemura kana kamen te aven ando them. E India trobujas te kherel jek zakono kaj kherel ke le romen si jek privelegia kana avel ando them sar e vlasni citizentura ando them kaj sas lenge dadengo thaj papongo.