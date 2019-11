Inke chi adjes o socialtjänsen chi dikhel misto pe rom

Ando Malmö kado sas o 12-to maladjimo. Eva Entelius Melin avriroditorka/utredare khatar o Socialstyrelsen phenel o sitjaripe laspe pala regeringoski roma srategi.

O sitjaripe so nakhel karing o Socialtjänsen chi kerdas jekh maj bari diferencia phej romengi situacia, phenel i Aslihan Kaba kon kerel butji andi Iris skola le romane elevonca.



Le romen shude avri anda khera, lenge shavoren len. Eva Entelius Melin avriroditorka/utredare khatar o Socialstyrelsen phenel o sitjaripe so delpe karing o socialtjänsten si opral o cerra thaj trubujas the lelpe jekh maj zurali startegia ando them phe sako jekh levelo. Khatar o regeringo zi thele andi kommuna.

O them musaj khetanimasa the kerel butji le aktivno romenca. Sostar numa kade zanel o parujipe the zal angle phenel i Eva Entelius Melin. O Romano Informaciako Centro ando Malmö si jekh komunalno verksamhet savo kerel butji khetanimasa le Socialstyrän-osa. Kas shunen si o Marion Wydow.