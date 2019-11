Romane brobyggare roden zutipe jekh javerestar

Avdjes ando Stockholmo ikerdape jekh konfernecia nationalno nätverksmöte för romska brobyggare och romska tjänstemän save avilje katar o drago them. Andi konfercia sas vi akahrade te ljen than o Skolverket thaj o Socialstyrelsen te sichon maj but katar e romane brobyggare sar te keren maj mishto buchi.