Kon si le finiska rom?

Andi Finlandicko romani kultura importantoj o respekto the delpe jekh jekhavres. The delpe gindo vi phej phure thaj vi phej terne, phenel i Rosita Grönfors.

O respekto karing le aver manusha si jekh rig anda Filandicko romani kultura, thaj i aver rig si le romane gadengo phiraimo.

Ande Filandicka romane gada si jekh zuralo romanimasko inkripe thaj tradicia. I romani shib naj but zene khon adjes vorbin sostar lenge sas musaj the mukenla. De adjes so maj but terne sitjon thaj kamen the lenla palpale.