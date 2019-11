Kidipe ternimatonge katar sa le nationalno minoritetura

Ame boldas amen kaj le ternimta kaj zan ande högstadiet ale sako terno shaj avel,aj kamas te dikas amen kethanes te penas le ternimatonge soske pravura taj chachimata si len sar jek nationalno minoriteto, aj kamas vi le ternimatonge gindura te shunas, aj kam birisaras te zutisaras len kodolesa.

Po pushipe so vov gindi si e maj bari problematika le terne minoritonge pendas o Nils Bertil kade:



Si nabevno but problemura ale jek anda lende shaj aven ke chi chi troman te penen ke si jek nationalno minoriteto, aj e kaver problematika shaj avel ke hasarde peski chib. Ale te penen kado avri kam lela o them peski responsibiliteta, te avel aceptovano ke sas jek nationalno minoriteto, te avel o manush barimango ande kado aj vi te zanel peske chachimata.

Jek anda aktivitetura avla ke sikavasa o lokalo, kaj si jek than le ternimatonge, kothe si jek studio, ruzni kelimata, aj than kaj shaj has lashi fika, aj kon avla shaj hala vi pizza, ale o cello si te vorbisaras le ternimatonca.

Amari nadjeja si ke avna perdo ternimata, anda sa le nationalno minoritetura, aj ke avna amen lashie diskucie.