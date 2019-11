Pindjardo si ke so maj but ternimata beshen pe socialne medi thaj behen chasonca pe diferentne thana sar Instagram, Snapchat thaj kaver.

Pasha kodo beshen but ternimata po Youtube.

Silvia Jakowicz si 14 bershengi thaj pirel ande 8 klassa, voj sas amende praktikankta duj kurke thaj pala e praktika kerdas voj jekh artiklo pa ternimata thaj socialne medi.