E Marie Fredriksson mulas lujine detehara ande pesko phurano nasvalipe.

Khetanes kusa o Per Gessle kherdas voj jek sucesso la gruppasa Roxette thela 80-bersh kusa hits sar "The Look", "Listen to your heart" thaj "It must have been love". E gruppa bikindas opral e 80 miljonura records vaj skivor thaj sas le shtart gila kaj sas po angluno than po Billboards Hot 100-lista.

E Marie Fredriksson nasvajlas pe jek godjado tumoro ando 2002-bersh, ferik ke sastilas thaj pale kherlas musikalni turneji la gruppasa Roxette thela bersh 2010-2016. E Marie Fredriksson sas 61-bershengi.