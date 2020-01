Adjes shaj te shunen romane covers katar e artistura:

Kraja & Slavka Sharkozi - I Lost you (Havanna)

Dzefrina - Tut me udzarav tut ( Heart must go on)

Sekil & Biggie master Ft Juny - Mi amor (Maluma)

Tjehitca rom - Mamo na dara (All about that base)

Adriano - Besame (Besame mucho)

Rajka - Senyor love (Save youre love)

Leila - Zumadi ( Dilema)