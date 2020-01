O förintelse chi ginadjolpe phej rom

Lujine 27 januari krujal andi luma inkerdaspe la memoraciako djes pa o dujto lumako maripe. Vi ando Malmö Garaget inkerdaspe kado djes. But manusa sas po than thaj chi hatjarnas sostar le romenge 2020 bers site marenpe anda begrepet förintelsen. Sostar le romengo mudaripe chi pinzarelpe sar le zidovengo? På than sas vi i sjornalistka Irka Cederberg.