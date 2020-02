E rom kamen te paroven Stockhom deklaration

O Roma Rådet anda Malmö thaj le romene Riksförbund vorbindepe khetane. Sar the zan maj dur ande pengo pusipe karing o svedicko regeringo, phaj förintelse konferencia savi avla kado bers oktoberi ando Malmö.

Trin krav delpe ande! O angluno si o Stockhom deklaration the paruvelpe thaj the sholpe ande vi le rom tela sa kodo förintelse sar le zidovura si.

O dujto si the vazdelpe o antiziganismo thela internationalno konferencia savi zal pa antisimitismo thaj förintelse.

O trito krav si le rom the len than ando talar stulen tela konferencia than the zanen the vorbin anda pende.