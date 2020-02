Adjes ando musikako programo shaj shunen romane gila sar kakal:

1. Gili Chacho- Artisto Rusiako Chavo.

2. Gili Versace- Artistora Alex & Balkan Stars.

3. Gili I lost you (romani version) (cover Havana)- Artistora Sharkozi Kraja & Sharkozi Slavka.

4. Gili mamo na dara (al about the base)- Grupa Tjehicka Rom.

5. Gili Soske Tu- Grupa G.W.A (gypsys with attitude).

6. Gili Tuke shej phenav- Artisto Romika.

7. Gili Shej romnie- Artistka Sorina.

Reporterka: Naghmeh Abedin

naghmeh.abedin@sr.se