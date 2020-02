O riziko barol karing Coronaviruso ando Shvedo.

O levelo si akanak po dujto than kathar o maj ocho levelo so shaj avel, akanak si o levelo po 4 thaj 5:to si o maj ocho.

Kado kerdas o Folkhälsomyndigheten vi anda sportlovs feria kaj si kado kurko ando Svedo, ke tela kadi vrama traden but manush avri ande kaver thema, pe vecatcia.

O vårdo ando them prepulisardas e bolnjitsen pe maj bare resursora karing o Coronaviruso, anade maj but specialne doktoriska gada, vaj skyddsutrustning, te den peske rada karing 100 sprawi pa Coronaviruso tela 14 djes, kado phenel o Socialstyrelsen thaj o Folkhälsomyndigheten.

Ando Shvedo si jek zeno kaj nasvjlas ande Coronaviruso thaj kado ando foro Jönköping.

Krojal ande ljuma si e oficialne siffri pe sode manush kapisarde o coronaviruso 80 000 thaj 2 700 manush mule. Maj but save nasvalje si kathar o them Hino/Kina, ale o Coronaviruso sikazilas ande 33 thema sar dichol anda e informatsia so das pestar o Världshälsoorganisationen WHO.

Reporterka: Naghmeh Abedin

naghmeh.abedin@sr.se