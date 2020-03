Pindjardo si ke e Romani muzika si barvali thaj ke si but diferentne romane muzikake dzangrura ande sako them si varisavo romano stilo khaj si e romenge drago.

Feri so maj but e vrama djal angle kerdjiol vi e romani muzika so maj moderno.

Jekh khaj kerel moderne romane djila si o 25 bershengo shavo Vovka Klarks.