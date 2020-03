Chi pandaven e skoli

Ale o Svedo chi lel kodo drom. Feri so kerel o regeringo si ke del e skolenge sherutnen maj bare posibiliteti te paruven e skolako verksamhet aj jek zene te len e decicia te site pandaven.

E Utbildningsminister penel sostar:

- E decicia kaj las o regeringo si, ke diklam ke kodol kaj paranchulin ande skola, kodol kaj ande lengo vast si o arbetsmiljöansvaret e studentonge aj le sicharenge. Kodol si amare sherutne/huvudmän aj kothe perel e responsibilita te len e desecia, lende si o zanglipe, penel voj.

Maj dur vi penelas:

- Shaj avel kade ke si studentura kas aba si varisosko nasvalipe te anglal aj maj letko perdjon. Ame kado ando Stockholmo chi zanas, ale e rektorura zanen. Ale kamav te penav ke chi pandavasa tele e skoli anda oro vaj dar. E rektorura taj e sherutne musaj te len pe pala e rekomendacie kaj den le o Folkhälsomyndigheten taj e smittskyddsläkarna, von maj feder zanen pe, penelas e utbildningsminister Anna Ekström.

O Måns Elsadini kaj si rektoro ande Bergjöskolan ando Göteborg penel kade pe kadi desicia ke pe rektorura perel e responsibiliteta:

- Kadi nevi desicia shola perdo paripe pe amende, perdo resursura trubuj pe kado, aj vi si te las amen pala e dar vaj o oro kaj si kaj le deja taj e dada. E dar bari si akanak ando them, taj e skola si sar jek glinda so kerdjol pe ando them. E dar aresel amende aj kaj intregi amare instanser ande skola. Aj ame musaj te das atveto pe intregi pushimata kaj aven amende.

Sar dikel e Anna Ektröm pe kado ke shon kasavo paripe pe skola?

- Me acharav sa kado, aj zanav ke intregi le skolake instanser aj vi e deja taj dada zurales daran, vi man sas chavora kana sas e fågelinfuensan, aj serav sar daros. Akanak sam ande jek Pandemia, aj kado intrego them acharela, musaj te zutisaras jek jekes, sako te lel peski responsibiliteta chak ame sam o them.

Reporter: Margrethe Balok

margrethe.balok@sr.se