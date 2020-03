Desinformatsia si avri dino pa Coronaviruso

Johannes Bahrke vorbiotoro anda EU-komisia phenel sar von acharen e situatsia.

- Ame dikhas ke but desinformatsia vaj chori informatsia ulavelpe karing o Coronavirus, thaj zorales sigo djal kadal informatciji avri kado si seriozno phenel EU-komisijako vorbitoro Johannes Bahrke, maj dur phenlas vov ke majoritetnes si e publika, privatne manush save den avri kadal desinformatsiji.



O avdelningo EUvsDisinfo kaj si jek kothor anda EU:s utrikestjänst shon pesko fokuso te ginaven pa desinformatsiji, kadi buchi lende bushiol "Kremlvänlig".

Te kathar kodi vrama kana sikazilas o Coronavirus ando them Kina, Wuhan, khide von informatsiji kathar diferentni nevimatonge sajtora, televizijake kanalora thaj vi kathar kaver mediejenge riga.

O Ekot diklas akanak pherdal kadal informatsia thaj djanlas avri ke te kathar kodi vrama kaj avilas avri o nasvalipe Coronavirus sas dine avri chore informatsiji 70 razora, thaj kothar avri ulade sas e desinformatsji kathar ruzne kanalora.

Sar jek exemplo sas phendo pe jek nevimatongo sajto ande Russia kadi teoria, ke o them Amerika si responsibilno karing o nasvalipe Coronavirus ke kamenas te maren tele e ekonomia ando Hino/Kina. Kaver desinformatsia kaj si phendo ande Russia pe televizia si ke kado nasvalipe, Coronavirus vazdas e Amerika anda kodo ke kamen te rumon a Russijake thaj Hinoske.

Sako razo kana dikelpe pherdal kadal desinformatciji kaj si ulade, si vazdo ke e Amerika si o doshalo karing o Coronavirus thaj kado kerelpe pe shtatoske sajtora, sar pe medie phenel EUvsDisinfo, thaj kadal bange informatsiji si vi dine pe diferentne chiba, sar pe arabitsko chib, spaniolitsko chib, amerikanisto chib thaj pe russitsko chib.

Vi ando Svedo si zorales but spekulatciji, thaj hirora vazde karing o Coronavirus. Svedoske myndigheter chi diken ke kado shaj te avel jek snach kaj del e Svedosko effekto kathar kadal strejina makti.

Ale so sikazilas ando Svedo si ke but hiri, rykten sas ulade pe internetoske riga po forum ke personali ande unji shkoli kapisarde o Coronavirus, thaj kado nas chaches.

Marcus Årskog Pressekretari ando MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) phenel ke kana si e situatsia kade ke but desinformatsiji si dine musaj o narodo te dikhel mishto perdal e källor vaj sajtora kana ginavel pa Coronavirus.



Phenlas o Marcus Årskog Pressekretari kathar MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

But desinformatsia shaj shunzol pa Coronaviruso.

O manush trobuj te rodel e chachi informatsia pa kado nasvalipe thaj kodo shaj te keres sar exemplo pe kakal riga:

sverigesradio.se

folhälsomyndigheten.se

radioromano.se

Det finns mycket desinformation och rykten som sprids om Coronaviruset. Man ska leta efter information från säkra källor.

Exempel på källor som är säkra:

Reporterka: Naghmeh Abedin

