But zene khinen perdo habe ke daran kathar o Coronaviruso

Naj feri a Zonfira kado gindo pa habe, kade gindon but manush kana avel karing kado pushipe, ke but daran kathar o Coronavirus thaj sosko effekto kado nasvalipe sikavela. Thaj kado dichol vi ande habenge butikora.

Ande unji butikora torzon shoshe deski, phenen e buchara.

But anda le produktora save bikhinzile si o shoko habe sar homera thaj konservi, thaj jek popularno produkto si toaletovo papiroshi. E boltara phenenas vi ke lende avilas messigo ke unji anda le produktora, kathar ruzne marki naj aba chi kaj e leverantorora. Ale kado naj baro ke si vi kaver marki pe kadal produktora, kade ke leveranso pe habenata aven andre intrego chaso.

O bikinipe pe habenata vazdaspe but ande Europa, o butiko Coop si jek anda kodol boltsi kaj bikhnel but habenata akanak tela kadi Coronavirus vrama, sar 20 procenti vasdaspe o bikinipe pe unji produktora.

Tobias Rydegren sherutno vorbitoro pe media anda butiko Coop.

Si vi kodol save ferin pe te djan ande bolta thaj te khinen habe, anda kodo alon but zene te khinen pesko habe online po distanso, pa interneto.

E vrami po online leveranso pe habenata shaj len but ke zorales baro tryck si, za but narodo khinel habe tela jofkares thaj kado maj but sikazilas ando foro Stockolmo, jek intrego kurko musaj o manush te zukarel pe pesko habesko leveranso. Jek firma kas kadi situatsia azbal ando Shvedo si e firma kaj specialnes kerel buchi karing krizovane vrami, e firma Beredskap Sverige, Jonas Lundqvist phenel sar si e situatsia lende.

Jonas Lundqvist buchari ande firma Beredskap Sverige phenel ke normalnjes si lengi buchi jek hobby, ale pala e situatsia kaj vazdaspe pa Coronavirus parozilas lengo koncepto, thaj lengo buchako levelo vazdaspe dosta ocho, von nas prepuvani ke kade avla. Ando Beredskap Sveriges lageri dikhes habenata kaj si shutine opral pa jek jekes gi ando takho, phenlas maj dur o Jonas Lundqvist.

Sa le leverantora acharen kado problemo, sar vi ame phenlas vov maj dur, ale kado chi ashavel tele e narodos, von chi gindon pa kado ke leveransora pe habenata kaj von khinen online shaj len exera maj but vrama, sajek khinen o habe, ke kamen te aven pevni te avel le habe jek kurko vaj duj te vazdela pe krisizo ando Shvedo, phenlas o Jonas Lundqvist savo buchazi ande firma Beredskap Sverige, kadi firma kerel specialnes buchi karing krisizovane vrami.

Sar mezi e situatsia ande habenge butikora sar exemplo ando foro Stockolmo, e Zonfira Wysocka phenel amenge peski experencia.

Reporterka: Naghmeh Abedin

naghmeh.abedin@sr.se