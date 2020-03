But manush hasaren e buchi anda Coronaviruso

But firmi ando them musaj sas te mukhen penge bucharen, vazdaspe jek krisvrama ando them, kasavi vrama vasdasas pe varikana ando shvedo kana sas o finanskris ando 2008 bersh sikavel e statistika kathar o Arbetsförmedlingen.

Annika Sundén analyschefojka kathar o Arbetsförmedlingen.

- Tela o finansovo krisizo ande shon oktobor thaj november sas kade ke tela jek intrego shon musas sas te mukhen krojal 20 000 zene peski buchi, thaj akanak agurisarde 4 700 zene peski buchi tela jek kurko, kadal siffri sikaven ke o levelo pe buchango krisizo si sar kana sas o krisfinanso maj anglal, phenlas e Annika Sundén analyschefojka kathar o Arbetsförmedlingen.

Kado bersh po agur ando shon februari thaj o angluno kurko ando marci sas o trendo dosta cino pe sode manush sas te mukhen peski buchi, ale kuko kurko parozilas o trendo. E siffri vazde pe inke maj but, pe manush save hasarde e buchi, rapportora pa kado sas bishade kaj o Arbetsförmedlingen.

Maj but buchara save site mukhen e buchi si kodol kaj keren buchi ando resturanosko thaj hotelosko brancho, thaj maj but ando foro Stockolmo, sikavel jek premilarno statistika kathar o

Arbetsförmedlingen.

O hotel thaj restuarang facket phenel ke kadal siffri naj vorta, ke lende avile maj but rapportora kathar lenge medlemora, kaj phenen ke hasarde peski buchi. Zi akanak si 6000 zene kaj si te mukhen e buchi, thaj kadal siffri paruzon intrego chaso, o facket zukarel ke e siffri site vazden pe dosta but tela jek skurto vrama phenel e Malin Ackholt sherutni vorbitorka anda restuarang och hotel facket.



- Ame zukaras ke avna inke 4000 opre dinimata pa manushenge bucha kaj von musaj avna te mukhen, thaj informatsia so dine amen unji chefora si ke sar 10 000 zene hasarde aba pengi buchi kaj sas sar extrabuchi, len chi dena maj but chasora.

Kado si jek alimento kaj si ando krisizo, e situatsia si zorales seriozno, ame inke chi diklam kasavo ocho levelo karing le buchange opre dinimata but manush site hasaren pengi buchi phenlas e Malin Ackholt sherutni vorbitorka anda restuarang och hotel facket.

O rom o Kristoffer Andersen kerel buchi ando Arbetsförmedlingen ando Malmö, vov phenel amenge sar vov dikel pe kadi situatsia.

Reporterka: Naghmeh Abedin

