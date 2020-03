But Romani muzika khaj kerla te khelen! Tela kadal vrami so but manush si khere trobuj muzika te vazdel lengo humoro!

Romani muzika khatar:

Zvonko Demirovic & Energy Band, Julia Bikova, Ervin

Gipsy Casual, Tarkan, Asmir Hrustic, Sara Reljic, Farkas Pisti &

Denis & Riza Hamidovic