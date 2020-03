Konferncia covid-19

E avdistutni konferecija phandlo e Corona viruseja phravdza o generalno direktori ko Folkhälsomyndigheten Johan Carlson vacerindoj kotar e kritika hem e holji so vazdijape upro statsepidemiolog Anders Tegnell.

Akava nane ko po than! Niked na hine odobor but hem odobor bare kritike ko individualno nivelo protiv/mamuj amare bucake amaljende, a najbuter keda tano o lafi kotar-o akala phuvjako epidemiologi Anders Tegnell. Olje kritikuinje sar keda te ovel o lafi so ov cerela buti ki disavi tikni firma. Akija buti tani but bari kaj but dzene crenena buti ki kupa/kethanes, palune vacerdo akavaj tano jek myndigheten/ e vlast so mothivo inriktning/o drumo koljeja valjani te dzalpe.