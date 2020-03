Naj trito lumako maripe

O Ungro si jekh anda kodola thema khaj le ketani dichon phej vulici. Kas shunen si o Laszlo Lakatos

Andej unji thema vi le themeske ketani sikavenpe phej vulici thaj bute manusen anda kado lel i dar. De naj sote daran! Le themeske ketani si avral phej vulici the zuting phenge manusen o coronavirus the zal maj dur. Sostar o virus atunchi zal maj dur thaj so maj sigo zal angle khana but manusa maladjon khetanes. O them the zanel the inkrelpe khetane sako jekh manus site lel pesko ansvar. Sako jekh manus site delpe gindo o virus thena delpe perdal thaj thena leles o manus perdal.. Anda kodo so sako them sol avri restrekciji thaj phenel ASON KHERE.

Le manusha chi sunen phej lasi vorba thaj le ketani site sonpe angle the len sama phej manusa, thaj le themeski restrekcia the inkrelpe.

I panika o maj baro choripe bi lasipe shaj kerel ande jekh manusesko trajo. Anda kodo sako manus the lel informacia so o them phenel thaj the inkrenpe pasa kodola restrekciji so ando them denpe. O Laszlo Lakatos phenel ando Budapest naj kade bari i panika sar phej gava si.