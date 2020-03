Sako djes avel but informatsia thaj but manush ginaven but pe socialne medi, feri sar si? Si o manush te pachal ande sako falo?

Sar te djanel pe ke variso si chacho?



Shunen so phenel o Jack Werner khaj sicharel manushen te dikhen kritichno pe nevimata thaj e romni Fatima Kalandare.