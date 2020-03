Nevi strategia si ame ando Radio Romano anda Coronaviruso

Sar si e situatsia ando Shvedo pa Coronaviruso avla kade ke ame anda Radio Romano kerasam buchi kheral jipon so, thaj kadi metoda hasnisaras te cinjaras e chansa karing o nasvalipe covid-19. So amari chefojka e Anne maj dur phenlas si ke Svedisko radio ashadas tele e bare evemangora, thaj so adjes djanelpe si ke kade avla gi po agor ando shon aprilo.



Po pushipe sar o Radio Romano kerel buchi phenlas e Anne Sseruwagi amari chefojka ke o Radio Romano site del peske ashundenge e maj aktualni nevimata pa coronaviruso, vi ando programo kaj djal sako djes po FM thaj vi pe amari internetoski rig site aven artiklora kaj si aktualni.

Voj vi phendas ke e informatsia kaj si amendar dini site avel e chachi informatsia kaj si pherdal sprawzime vaj diklo, kodo snachi ke ame chi ulavas informatsia kaj si propaganda. E buchaki strategia ando Radio Romano djal avri pe kodo ke ame site inkras ame pala shvedoske myndigheter, sar Folkhälsomyndigheten, ale che si lengi metoda lashi vaj na chi djanel pe inke, kado sikazola maj angle phenlas e Anne Sseruwagi chefojka ando Radio Romano thaj Sisuradio.

Kade ke ame anda Radio Romano site das tume sako djes informatsia kaj avel kathar e Svedoske myndigheter thaj vazdas kodo so amaro regeringo ando Shvedo phenel.

