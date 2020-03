O epidemiologi Anders Tegnell avdive vacherdza so e situacia ani Shveska ljela te stabilizuinipe. Amen shaj te dikha so e cifra okoljengiri so pherdzona e virusea na bajrola but. Amen misljina/gindina so hem ponadori shaj te chera akala bucha adzahare sar so cherdzam dzi akana. O narodo, e Shveskake manusha tane but odgovorna/ansvarsfulla hem anena but shukar decizie ani akija but phari situacia.