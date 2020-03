O Epidemiologi Anders Tegnell ki avdisutni konferencia aso Covid-19 phenela so ko paluno vikend e situacia hine dosta stabilno ama akana o palune duj dive ljela te ovel pointezivno, sigate buvljola. Dzi akana ani Shveska registirijape 2806 dzene save astardze akava virus hem oljendar mulje 66 dzene. E bershengo prosek ukljela upre so mothovi so but phure prekalo 80 bersh kolaj pherdzona Covid-19.