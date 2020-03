Sar te das informacia e tradicionalne romenge pa o Coronavirus

Trubul te haljovas thaj te arakhas e phuren katar e Cornavirus, jekh pnademia so rodol katar amen te parovas o stilo e traibasko, phenol e Diana Nyman.

O djangljipe naj baro, numa amen e roma sam godjaver sama but var ande paher situaie ando trajo thaj nakhlam but krize. Me gindiv kaj amere phure shaj te sikavane amen sar te nakhavs vi akija kriza.

Numa godo so si phare si kaj e romani tradicia thaj kultura andi akija kriza kerol phare e romange te maldjon pe paposa vaj mamijasa.



Gado rodol amnedar te ava konstruktivne thaj te sikva sar shaj te das infomacia telal e vrama kana djal e Coronasmittan.



Musaj te sikava kaj e puhure si ande risk grupa thaj trubul te la sama ljendar phendas e Dina Nyman.