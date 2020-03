But shavora chi zan andi skola te na nasvaren e phuren

Adjes anda Lumaki pandemia savo kerdas o coronavirus, covid-19 but romane shavora nastik zan adej skoli. Sostar i romani familja trajil khetane penge phurenca thaj bute shavorenge dada, deja si andi risk gruppa. Ande shavora si jekh dar thaj vi daraven phenge daden, dejan.

Le shavora daran de sakade len pengo ansvar thaj hatjaren kadi phari situacia ande soste site trajin, thaj ande savo o them si. De soj kodo so kerel khe le dada deja alosaren thena muken phenge shavoren andej skoli.

O covid-19 vi thena naj kade bilaso vaj mudarimako phej shavora, terne, saste manusha de sa kade i dar si bari ande sako manus.

Sostar le romengo sastjipe naj kade ucho vaj laso sar le majoritetosko si. Kado vi sikadaspe andej studiji savala kerdaspe phe updrag khatar o svedicko regeringo.

Adjes o Folhälsomyndigheten del rekomendacia le manusha the ason khere savala hatjarenpe nasvale, vaj si andi risk gruppa, thaj vi le phure manusa. De maskar le rom the zanel the inkrelpe kadi rekomendacia si phari, sostar le phure, terne manusha, thaj le shavora trajin sa khetane phenl o Ivan Kuzhicov anda föreningo Vorta Drom.

Le grund skoli o svedicko regeringo chi phandadas tele. De adjes so sikavelpe si khe but manusha chi muken penge shavoren andej skoli. Sar le skoli denpe gindo phe kado? Si len jekh hatjaripe? Shunen so o Ivan kuzhickov phenel pa kado.