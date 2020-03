Sar keren e chavora penge studie kheral akanak kana si coronaviruso?

Zi akanak chi kerdas o Folhälsomyndigheten rekomendatcia te aven phandade e shkoli ando Shvedo anda pandemia kaj si ando them anda coronaviruso, ale so shaj te phenas si ke o Folhälsomyndigheten das e responsibilita kaj le huvudmän te birin von te len decitsia karing kado pushipe. Si but deja thaj dada save alosarde te inkren peske shavoren khere anda shkola, ande dar kathar o Coronaviruso, thaj kade vi kerdas jek romnie kaj si 2 shavorengi dej, e Jenni Kei.

Reporterka: Naghmeh Abedin

naghmeh.abedin@sr.se