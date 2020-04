Sikadjilas pe, ke zurales but Viruso si ando nasvalipe kana dikhel pe kechi viruso si ande manushesko rat kado sas dikhlo pe testura khaj sas kerde ande Uppsala, Göteborg thaj Stockholm. Inke chi djanel pe so kado znacij pe ke kade but viruso si, chi djanel pe vaj kado kerel ke o manush perdjiol maj sigo ando covid - 19.