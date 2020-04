Ani Shveska kotar o civid-19 dji akana mulje 333 djene.

O Folkhälsomyndigheten informirini so akana e nasvaljengi cifra naklja o 6000. Dji akana isi 6 078, djene soj pherde akalje virusea. Kotar idj dji avdive registijape 612 neve djenen.

– Adjahare akana nakljam e milijonsko cifra kotar nasvalje ko celo sveto/intrego lumja hem kaj mulje upral 50 000 djene. Ko paluno vakti e situacia tani but phari ani i Evropa, hem sar so djanen akava nasvaljipe akana but sigate buvljola ano USA phenela o Anders Wallensten.