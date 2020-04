Isi 2 virusia jekh si Corona jekh si mislibasko virus

Ano Malmö Ungdums centralen kerolpe buti te dolpe dumo e ternenge, kerolpe exibicie, bajarolpe o djanlipe katar o Roma, vakerolpe katar e romane dialektia hem vazolpe e tema Våld - ur barnens perspektiv.

But importantno buti kerolpe numa sar on keren buti akana telal o periodi kana djal e Coronavirus o Mirsad Sahiti savo kerol buti pe akal projektia pheonol adjukha.

I buti na achol gindo si te dolpe pobuder informacia telal o periodi kan djal e Coronavirus.

Mirsad Sahiti phenol kaj ande but medie thaj socilane medie cirkulisinol but informacia, save shaj te daraven e ternen, but ljendar si chachi hem but ljnedar na Ne chachi informacia.