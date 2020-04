But phure meren ando Sörmland katar o Covid 19

E Maria Remel smittsyds doktor phenol kaj ande varesave phurenge khera o Coronavirus e smittan- avili sig, so phenol kaj but phure peherdjile o viruso thaj godo si so mothol kaj but djene meren ando Sörmalnd se ke javer than ando them.

Ando drago Sörmalnad raporterinolpe ani statsitika kaj 26 djen mulje ano 100 000 persone kana keolpe komparacia, e bolnice ando Sörmland den numa raporto kobor djen mulje ade bolnice numa o Folkhälsomyndighet genol vi e perosnen save meren ando piro kher vaj anndo phurengo kher.

Voj na djanol sar pherenpe o manush o virus Covid 19, sar o virus avol dji ko phure thaj ane phureenge khera.



E phure save multi sjuka phure si maj mishto te meren ando piri kher se te anen ljen ando intesvno bolnica phenol e Maria Remen savi si smittsyds doktor ando Sörmland