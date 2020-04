Pe adjesutni presskonferensia so Folkhälsomyndigheten inkerdas phendas e Karin Tegmark Wisell ke 77 djene mule maj but ande covid-19 khatar arachi thaj totalno mule 870 manush ando Shvedo, feri phenel pe ke shaj te avel maj but djene khaj mule ke si inke sifri so chi avile andre.