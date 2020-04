Adjes presentulisardas o regeringo anglamilasko budgeto-Vårbudgeten

Kado bersh si zukardo ke avla 9 procenti arbetslöshet, manushen chi avna bucha, thaj kadi siffra shaj te djal opre zi kaj 13,5 procenti te avla maj dur kris ando them phenel e finansministerka Magdalena Andersson.

Kadi aprecijatsia kaj kerdas o regeringo pa e ekonomia sas kerdino po agur ando shon martsi, aj zi akanak parozilas e situatsia inke maj but ando them kathar e pandemia, thaj anda kodo vi vazdepe e utgifter vaj e puchinimata kaj o regeringo del avri, thaj si vi pachape ke e siffri pe kadal puchinimata vazdena pe inke maj but, thaj kado shaj avel anda kodo ke o Centerpartiet thaj e Liberalerna mangen o regeringo te vasdel lovengo suporto ando them.

O regeringo shutas tele sar 110-210 miljardora koroni pe insatsora kaj von dine e firmen tela kadi vrama, pharesi te djanelpe e vorta siffri sode love von dine pe unji insatsora sar karing e korttidspermittering aj sode kado koshtalisardas, sa zalegi sode firmi hasnisarde kado systemo.



Tela o press khidipe kaj sas inkerdo adjes jokor phenlas e finansministerka Magdalena Andersson ke kadale bershesko vårbudgeto si ginado pala e situatsia kaj si ando Shvedo kathar o coronaviruso, thaj pharesi te djanelpe zi kaj shaj djal kadi situatsia, aj so avla maj angle ande vrama, anda kodo vi pharesi te diken sar mezin e ruzne prognosi. Zukardo si ke o arbetslösheten shaj avla kathar 9-13,5 procenti thaj po kaver bersh shaj te aven kadal siffri krojal 7,5-13 procenti.

Pala maj zoralo vazdipe kaj trobuja te avel ando them pala kadi kris vrama shaj pherela tele o BNP kado bersh kusa 4,2 procenti thaj te avla maj zuralo kris ando them shaj atonchi te vazden pe kadal siffri zi kaj 10 procenti.

Maj baro insatso so shute ando vårbudgeto si extra love e komunenge thaj reionenge, thaj but suportove pachki e firmenge.

E finansministerka Magdalena Andersson phenel ke kadale bershesko vårbudgeto si historichno thaj kado si anda naisipe pa zutipe thaj e koperatsia kaj sas kusa o Centerpartiet thaj e Liberalerna, thaj vi anda o zutipe kaj dine e kaver oposiatciake partiji ando riksdagen.

Reporterka: Naghmeh Abedin

naghmeh.abedin@sr.se