Ani Shveska kotar o corona virus dji akana mulje 1203 djene

Kotar e rati dji avdive mulje 170 djene. Okola so pashljona ko intezivno sascharibe tane 954 djene. Maskharo ljende 266 djuvlja hem 688 mursha. Sa ki kupa so dji akana mulje ando covid-19 tane 1203 djene. Mashkaro ljende 517 djuvlja hem 686 mursha. O Folkhälsomyndigheten raportirini so e situacia ljela te djal ko poshukar. Sar ka ovel ponadori ka dikha, ama akana dichola so djaja ko poshukar, phenela o Anders Wallensten.

Reporteri:Veljko Karamani

veljko.karamani@sr.se