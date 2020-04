Övervikt, tulipe naj klasovano adjes sar jekh rizikoski grupa ande coronaviruso khatar Folhälsomuyndigheten, feri but manush khaj keren buchi ande bolnitsi phenen ke but manush so len zhutipe ande bolnitsi si tule - överviktiga. Thaj kado vazdas dar mashkar but manush khaj si tule.