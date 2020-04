Sar shaj manges love kathar o Försäkringskassan pa karensdag

O regeringo las e decitsia te ashaven tele o karensdag ando Svedo, thaj kado kerde anda coronaviruso, te birin so maj but zene te ashon khere kana acharenpe exera nasvale, ke butivar si kade ke but zene djan pe buchi vi kana si troznale feri tena hasaren love. Kado zakono si ando them aba de kathar o 7 aprilo.