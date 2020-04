Kharen på telefono mangel le romen o RIKC

Kas sunen si i Diana Bogelund thaj o Marian Wydow.

Adjes le manusa site trajin pala jekh zakono ande savo naj sikle thaj kado si bute zenege pharo. De o socialdistansering musaj the inkrelpe andre. Le manusha thena pason jekh pasa jekhavreste. Anda kodo vi le kommuni musaj the zan thaj the inkren ande i rekomandaci savi del o Folkhälsomyndigheten. Adjes vi o RIKC kerel butji dopas vreme kheral thaj aver vreme si andi kontura khaj numa akutna butja inkren direktno kontaktosa. Avera butja kerelpe perdal o telefonosko kontakto. Le lila saj denpe perdal avral vaj shaj sundepe ande adi postlåda phenel o Marian Wydow

Adjes but rom len jekh pharipe kana nastig zalp jekh direkto kontakto kodole manusenca kastar mangen zutipe. De adjes inke naj jekh datumo vaj zanipe khana saj zalpe palpale khaj jekh normalno trajo.