Pana na dichola so o buvljaribe akalje virusesor ljela te tiknjol

O Anders Wallensten kotar e Agencia aso javno sastipe/Folkhälsomyndigheten ki svako divesutni shtampaki konferencia raportirija e nevi situacija hem o cifre phandlo e nabormipaja corona virus. Premalo nevo modellering kova so puchardja o pogreshna/doshalje cifre akana djanelpe so koro 26 procentia ando sa okola so beshena ko Stockholm regioni hine ja pana tane pherde kotar o virus covid-19.