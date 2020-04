O corona pacientia shaj te valjanen/trebun rehabilitacia

Ani Shveska dji akana registijape 19 671 djenen kola so pherdilje kotar corona.

Ki akia phuv dji akana kotar e corona mulje 2 355 djene.

O palune 24 satia mulje 81 djene.

Keda dikhela pe ki celo/intrego situacija ani Shveska tedani shaj te phenelpe so o pritisko/kikidipe upro intezivno sascharibe tano but baro. Kotar avera izvorija/hajinga shaj te dikha so e cifra okoljengi so avena ko intezivno sascharibe ano regioni Stockholm ljela hari te tiknjol, ama ko avera regionija, sar soj o Västra Götaland, o intezivno arakhibe ovela sa popherdo, phenela o Anders Tegnell.