O coronaviruso kaj so maj but pherel manushen ando them kherdas ke studentura hasarde vrama ande shediska grundoske shkoli vi te si kade ke e edukacia inkherdzol sar normalnie. Akanak vazdel pe dar ke but studentura chi avla le kvalifikaciji te djan ande gymnazia ke hasarde importatni momentura ande shkola.

O Martin Malmberg si rektoro ande Rinkebyskolan ando västra Stockholm.