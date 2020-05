Andi Spania jekh romes mudarde sostar bokhatar kidelas fusuj peske shavorenge

Pala o mudaripe le ketani sas po than, leski familja leski romnji sas ando chocko o rojipe i dukh sas zurales bari thaj phari.

Jekh romnji anda ilo rovel, rovel cipij peske mule romeske Teamo, Kamavtu, meg le avera manusha roimasa pusen: Jekh manus, Si kado chachipe? Saj kerelpe kade? Stare shavorenge dades the mudaren anda jekh vedra fusuj. I dukh si bari khaj i familja Fernandez. O gindo zal khaj sako manus sostar thaj sar saj kerelpe kado.

Adjes i Spania si jekh anda kodola thema khaj o Corona Virus thaj o nasvalipe Covid 19 zurales nakhlas thaj inke vi adjes nakhel. Le registrime nasvale manusa adjes si 200-ezera manusa thaj mule karing le 27 ezera zene. O them si inke inkerdo tela o karanteno kade bute manusen naj adjes butji thaj chi ekonomikalno shajipe the zanen the inkrenpe opre. Le romengi situacia si extra phari sostar von biknen thaj trajinpe perdal le marknadura thaj vulici. Shunen so o Carlos Munoz phenel, sostar o 39 bersengo Manuel Fernandez mudardjilas.

O gindo zal adjes phej familija Fernandez, phe leski romnji thaj phej leske star shavora. Sar saj pelaspe kado? So kerde le ketani, so kerdas I policia. Adjes o manus khon das puske si shuto andi temlica.

La spaniaki media chi sikavel le romengo pharipe vaj lengi phari situacia phenel o Carlos Munoz. Meg o them chi putrelpe le restrekciji chi cirdenpe palpale le romengi ekonomiaki siutuacia avla maj dur phari. I bokh o choripe maj dur inkrelpe.