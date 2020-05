O solidariteto maskar le manus si baro

Vi but rom nasvajle tele de so inke adjes zanelpe si khe andi Argentina o nasvalipe chi reslas khaj le rom phenel o Jorge Bernal.

O nasvalipe Covid 19 chi reslas khaj le rom andi Argentina. De so skavelpe si khe ekonomikalno pharipe resel kharing le rom thaj vi kharing le avera manusha.

Ando SVT nevimata sikadaspe khe o konsevenso pala o corona virus phej ekonomia si zurales phari. Jekh raporto khatar le zutimaski organizacia Oxfam sikavel khe opral le dopas phuvake manusa trajina ando choripe.

O avri ginaipe zal pala kodo khe aba adjes opral le 3 milijardi manusa trajin ando choripe. Palaj pandemija saj avel inke jekh dopas milijardi, savo kerla khe opral le dopas phuvake manusha trajina ando choripe. Phe kadoke the shaj zutilpe trubuj the delpe zutimo le maj chore themen the zanen the inkren opre phenge företagon firmi.

Le rom sa kade trajin phe o biznic, kinen biknen zan phej marknadura. Thaj khana le thema phandaven tele jekh pala aver thaj le manusha nastig miskinpe avral atunchi vi le rom resen ande jekh phari ekonomiaki situacia. Ades andi Latin Amerika le rom line the zutin jekh jekhavres.

Adjes so sikavelpe si khe o Corona virus na numa i dar kerel maskar le manusa, chi tromal the maladjol jekhavresa. Sa kade o khetani inkripe perdal o internet o solidariteto sikavelpe krujal andi Luma. Le manusa line the zutij jekh jekhavres la ekonomiasa. Kade the zanen the inkren avri.