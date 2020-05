Le romen andi Italia sas rigate shute

Thaj inke vi adjes but rom si nasvale, phenel o Alexian Santino Spinelli.

I situacia inke vi adjes si phari andi Italia o them savo nakhlas andi Europa o maj zuralo pharipe tela Corona virusoski pandemia. Adjes andi Italia si registrime 32 735 mule savo iskirijpe phej WHO –voski internetoski rig. I situacia sas zurales phari ando them thaj inke vi adjes inkrelpe plane karing rom. O Alexian Santino Spinelli si brigasa.

I driskirinacia o racismo, o avrishutippe mindig nakhlas karing le rom. Savo numa barol khana jekh them resel ande pharimas, atunchi i dos sholpe phej minoritetura. Kana o nasvalipe Pestis reslas andi Europa i dos solaspe phej zidova adjes khana o corona virus zal krujal andi Europa i dos sholpe phej rom. Kado kerelpe adjes vi andi Italia.