Jekh ilegalno protesto sas kerdo thaj but Rom daran akanak ando Ungro pala kodo so kote kerdas pe.



Romeo Franz si membro ando Europako parlamento thaj si vi Sinto anda Njamco, vov dikhel kado sar jekh nasulipe thaj phenel ke kado kerdas ke but rom line pale te daran ando Ungro ke kado vazdel jekh ghindo khaj jekh incindento kana e neonazistura dine ande jekh gav thaj dine te pushkazin e Romen.