Vi ando Malmö sar ando Stockholmo sas e demonstracia tele ashadi te na turzon za but zene kethanes anda corona situatsia thaj o zakono kaj phenel ke maj but sar 50 zene nashtik te khidenpe kethanes. Anda kodo gele e demonstrantora rigate, te phiren pa voljitci, thaj kidipe pe maj but thana sar vi po Stortorget.