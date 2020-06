Spaniaki polica phenel o rom sas kon mudardaspe

Leski familja phenel khe i policia sas kon mardas les thaj o rom kade tasilas thaj mulas. Kas sunen si o Carlos Munoz Nietto.

O Carlos Munoz Nietto sas ando kontakto la familiasa. Khon adjes zukarel phej obdukcia thaj perdal lengo advokato the zanen so lenge prhalesa pelas.

Ande jekh internetosko nevimasko lill Lavos Del Sur phenelpe. O rom sas pasa o paji the kedel masen, khote arakhadjilas peska purana amalinasa. Maskarlende laspe jekh xamo so kerdas khe o Daniel Jimenez ingerdaspe ande khatar i policia thaj shute les phe o arasto. Kado pelaspe o kurko so nakhlas.

I familja Jilmenes adjes phenel khe lenge prahles i policia mudardas.

Pho internet laspe jekh opinja pha kodoke, so pelaspe. Pala kodo la Spaniaki Nationalno policia maglas jekh förklaring thaj puslas la policia ando Algerica the phenel so pelas. Savala phende khe o Daniel Jimenes mudardaspe korkori.

Ando Lavos Del Sur iskirijpe glaso vazdelpe andi Spania o racismo the nakheltar thaj the phenelpe, Na le racismoske! De chi sosko glaso chi vazdelpe andi Spania khana zungali zor zal karing le rom, phenel o Carlos Munoz.

Le romengi situaci si zurales phari andi Spania o racismo si prelende baro. So saj keren le romane organizaciji? Kodo naj but! De adjes si jekh organizacia khon mangel the iskiril le themeske ministeroske phenel o Carlos Munoz.