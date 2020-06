Le shavora site sitjon tela o milaj

Sostar le Corona virusoski pandemia kerdas khe but shavora nas mukle the zan andej skoli, kade vi but xasarde anda pengo sitjaripe phenel o Ivan Kuzhicov cherutno ando föreningo Vorta drom.

O konsekvenso adjes so si, khe but shavora xasarde opral o but anda skolako sitjaripe thaj si savalenge musaj the zan inkhe jokvar sa kodo klaso. Vi si savora savala thela milaj site zan andi milajeski skola the saj sitjon. Kade the saj resen phenge skolkamaratengo zanipe. Dada, deja savala si ando risk gruppen phe o covid-19, khon chi tromalas the mukel peske shavoren andej skola. De le shavorenge pala skolake krisi skollagen musaj lenge the zan.

O föreningo Vorta Drom thaj o Socialförvaltningen khetanimasa keren milajeski skola ando Helsinborg. De sar avla maj angle khana i skola lelpe phe neves thaj o Corona virus sa kade inkrelpe thaj zal so maj but angle. Shunen so o Ivan Kuzhicov phenl pa kado.