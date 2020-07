Le terne chi daran khatar o Corona virus

De sar von gindinpe, si lengo trajo aver, vaj si sar maj anglal sas? Kas shunen si o Noel thaj o Julien.

O milaj khatej le corona virusoski pandemia maj dur inkrelpe, thaj le savora si slobodo andaj skola lego sommar lov zal. De sar von gindinpe adjes, si lengo trajo aver, vaj si sar maj anglal sas? Kas shunen si o Noel.

Le ternimata gindin khe naj bari dar variko the nasvajvel khatar o Corona virus o nasvalipe Covid 19. But ternimata gindin thena maladjon phenge mamenca paponca atunchi chi trubun the daran khe variko shaj merel ando nasvalipe. De kado naj chacho sostar bute manusenge kado nasvalipe saj avel avri chorimasa, bilasimasa. Saj resen ando respiratoro thaj ande lungo vramako nasvalipe shaj peren. Sako manus vi phure thaj vi terne site denpe gindo phe pengo socialno kontakto. Adjes nastig maladjon thaj the besen khetane le manusha sar maj anglal. I 12 bersengi Jaklina kade delpe gindo pha pesko milaj.